Der EuroStoxx50 zieht am Mittag um 0,6 Prozent auf 4319,99 Punkte an.Paris / London - Europas Aktienmärkte haben am Mittwoch wieder leicht zugelegt. Damit setzte sich das unentschiedene Hin und Her vor den Zinsentscheidungen von US-Notenbank und Europäischer Zentralbank fort. Der EuroStoxx50 zog am Mittag um 0,6 Prozent auf 4319,99 Punkte an. Ähnlich sah es an den grossen Länderbörsen aus. Für den französischen Cac 40 ging es um 0,63 Prozent auf 7429,98...

Den vollständigen Artikel lesen ...