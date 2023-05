Der Photovoltaik-Ausbau in NRW nimmt Fahrt auf. In den ersten vier Monaten dieses Jahres hat er sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum nahezu verdoppelt. Anlässlich des "Internationalen Tag der Sonne", mit dem das Umweltprogramm der Vereinten Nationen (UNEP) immer am 3. Mai eines Jahres auf das große Potenzial der Solarenergie aufmerksam machen will, hat der Landesverband Erneuerbare Energien NRW (LEE NRW) den aktuellen Photovoltaik-Ausbau in NRW analysiert. Demnach sind in NRW in den ersten vier ...

