Studer leitet bei der UBS die Abteilung Governmental Affairs Schweiz und betreut sämtliche für die Bank relevanten regulatorischen und wirtschaftspolitischen Entwicklungen in der Schweiz.Zürich - Der Verwaltungsrat hat einstimmig Roman Studer per 1. August 2023 zum CEO der Schweizerischen Bankiervereinigung SBVg und Nachfolger von Jörg Gasser ernannt. Er kommt von der UBS. Seit 2018 leitet der 46-Jährige bei der UBS die Abteilung Governmental Affairs Schweiz und betreut sämtliche für die Bank relevanten regulatorischen und wirtschaftspolitischen Entwicklungen in der Schweiz.

