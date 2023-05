Teilen: Hier erfahren Sie, was Sie am Mittwoch, den 3. Mai wissen sollten: Der US-Dollar (USD) bleibt am frühen Mittwoch nach der volatilen Entwicklung vom Dienstag auf dem Rückzug. Der ADP-Beschäftigungsbericht für den privaten Sektor für April und die ISM-Umfrage zum EMI für den Dienstleistungssektor werden im Vorfeld der mit Spannung erwarteten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...