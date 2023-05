Zuletzt kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juli 71,93 US-Dollar. Das sind 3,40 Dollar weniger als am Vortag.New York / London - Die Ölpreise haben am Mittwoch an ihre deutlichen Kursverluste vom Vortag angeknüpft. Zuletzt kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juli 71,93 US-Dollar. Das sind 3,40 Dollar weniger als am Vortag. Am Dienstag hatte Brent zeitweise noch mehr als 80 Dollar gekostet. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI)...

Den vollständigen Artikel lesen ...