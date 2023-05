Stuttgart - Im Halbfinale des DFB-Pokals hat Eintracht Frankfurt gegen den VfB Stuttgart 3:2 gewonnen und zieht damit in das Finale gegen RB Leipzig ein. Zunächst waren die selbstbewussten Stuttgarter tonangebend und Tiago Tomás brachte ihnen die Führung in der 19. Minute.



Zunehmend fanden aber auch die Frankfurter in die Partie. In der 51. und kurz darauf in der 55. Minute drehten Evan Ndicka und Daichi Kamada das Spiel. Mit zunehmender Form der Frankfurter wirkte der VfB hingegen mutloser. In der 77. Minute verwandelte dann der zuvor gefoulte Randal Kolo Muani einen Foulelfmeter für Frankfurt.



Einen letzten Schub verpasste Enzo Millot den Stuttgartern, als er in der 83. Minute das dennoch letzte Tor der Partie schoss.