Pünktlich zum Start in den Mai beginnen die Landgard-Mitgliedsbetriebe im Westen in der KW 18 mit der Ernte der ersten Erdbeeren aus Tunnelanbau mit Bodenkultur. "Die Ernte von ersten speziellen Frühsorten im Treibhaus hat in der KW 11 begonnen. Größere Mengen der beliebten Sorte "Elsanta' waren ab der KW 16 aus Treibhausanbau erhältlich. v. l.:...

