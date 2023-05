Dieses Jahr begann voll neuer Energie mit einer Fusion dreier starker Familienunternehmen in dem Bereich Gewächshausgemüse in den Niederlanden. Greenway, Greenvalley, van der Voort und Kwekerij van den Berg haben sich zusammengeschlossen und werden unter einem Namen und als ein Unternehmen weitergeführt: The Valley. Jack Groenewegen, Joost van der Voort, Marcel van den Berg und...

