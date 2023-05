Bayerische Wasserkraftverbände fordern die konsequente Berücksichtigung des überragenden öffentlichen Interesses der erneuerbaren Energien. Bisher gebe es erhebliche Defizite in der Verwaltungspraxis. Die Vereinigung Wasserkraftwerke in Bayern e.V. (VWB) und der Landesverband Bayerischer Wasserkraftwerke eG (LVBW) bekräftigen die Forderungen aus dem "Bayernplan Energie 2040". Sie fordern zudem, ein überragendes öffentliches Interesse für Erneuerbare, das in Gesetzen auf EU-, Bundes- und Landesebene ...

Den vollständigen Artikel lesen ...