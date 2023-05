Am 12. April hatten wir auf diese Trading-Chance mit 2G Energy ISIN: DE000A0HL8N9 aufmerksam gemacht und getitelt: "2G Energy: Doppeltes Kaufsignal!" In diesem Beitrag hatten wir geschrieben: "Nach Kursen im Tagesverlauf, die bis auf 21,00 Euro am 29. März nach unten gingen, gab es eine Gegenreaktion und am Mittwoch hat die 2G Energy-Aktie ISIN: DE000A0HL8N9 zwei klare charttechnische Kaufsignale geliefert. Der Kurs liegt über der 100- und 200-Tage-Linie, ...

