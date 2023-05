Angesichts sich eintrübender Aussichten bei anderen Branchen tendieren wir zu einer Umschichtung in defensive Sektoren, wie Pharmaka.Angesichts sich eintrübender Aussichten bei anderen Branchen tendieren wir zu einer Umschichtung in defensive Sektoren, wie Pharmaka. Welche Unternehmen dabei vielversprechend erscheinen, welche zu welchem Anlegerstil passen und wer dieses Jahr zu den Gewinnern und Verlierern zählt? Dies und vieles mehr finden Sie in unserer aktuellen Sektoranalyse. Im Sektor Pharmaka sind ca. 50%

Den vollständigen Artikel lesen ...