Der dänische Projektentwickler und Systemlieferant Aalborg CSP hat eine Luft-Wasser-Wärmepumpe mit 1,2 MW Leistung an den dänischen Fernwärmebetreiber Solroed Fjernvarme übergeben. Die Wärmepumpe ergänzt eine solarthermische Großanlage aus dem Jahr 2016. In den letzten Jahren haben sich immer mehr Fernwärmebetreiber in Dänemark erneuerbaren Energielösungen wie der Großwärmepumpe zugewandt. Einer dieser Betreiber ist Solroed Fjernvarme. Nach der Erweiterung des Fernwärmenetzes verzeichnete Solroed ...

