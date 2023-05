Teilen: "Der neuseeländische Agrarsektor steht vor Herausforderungen, da die Zinssätze und andere Kosten steigen und die Erträge deutlich niedriger prognostiziert werden, wobei die Milchviehbetriebe am stärksten betroffen sind", sagte Adrian Orr, Gouverneur der Reserve Bank of New Zealand (RBNZ), am Donnerstag laut Reuters. RBNZ-Gouverneur Orr erschien ...

Den vollständigen Artikel lesen ...