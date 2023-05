An Europas Börsen dominiert am Donnerstag angesichts wegweisender Zinsentscheidungen die Verkaufsbereitschaft.Paris / London - An Europas Börsen dominiert am Donnerstag angesichts wegweisender Zinsentscheidungen die Verkaufsbereitschaft. In den USA ist der weitere geldpolitische Kurs nach der gestrigen Leitzinsanhebung ungewiss, und am Nachmittag steht der Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) auf der Agenda. Die Fed hatte den Leitzins wie erwartet um weitere 0,25 Prozentpunkte angehoben...

