Die Photovoltaik-Auszeichnung "IEEE Stuart R. Wenham Young Professional Award 2023" geht an Yifeng Chen, der die technische Leitung bei Trina Solar innehat. Yifeng Chen, technische Leiter von Trina Solar, erhält den IEEE Stuart R. Wenham Young Professional Award 2023 für seine herausragenden Leistungen in der Wissenschaft und Technologie der photovoltaischen Energieumwandlung.Der Verband IEEE (The Institute of Electrical and Electronics Engineers) mit Hauptsitz in New York, USA, wurde 1963 gegründet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...