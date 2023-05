Der Schweizer Aktienmarkt hat am Donnerstag leicht tiefer geschlossen. Geprägt war der Handelstag von den Zinsentscheidungen der US-Notenbank Fed am Vorabend und der EZB am Nachmittag.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Donnerstag leicht tiefer geschlossen. Geprägt war der Handelstag von den Zinsentscheidungen der US-Notenbank Fed am Vorabend und der EZB am Nachmittag. Zwar fielen die Leitzinserhöhungen mit je 25 Basispunkten wie von den meisten Analysten erwartet aus, dennoch trübten die Aussagen insbesondere von Fed-Chef Jerome Powell die Stimmung an den Börsen deutlich...

