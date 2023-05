Der Kurs des Euro ist am Donnerstag nach geldpolitischen Beschlüssen der Europäischen Zentralbank (EZB) gefallen.Frankfurt - Der Kurs des Euro ist am Donnerstag nach geldpolitischen Beschlüssen der Europäischen Zentralbank (EZB) gefallen. Am späten Nachmittag wird die Gemeinschaftswährung knapp über der Marke von 1,10 US-Dollar gehandelt und damit mehr als einen halben Cent tiefer als am Morgen. Zum Franken fiel der Euro wieder deutlich unter die Marke von 0,98 Franken zurück. Am späten Nachmittag geht das...

