Den Abonnenten des RuMaS Express-Service hatten wir am Abend des 18. April einen Trading-Tipp ab 33,80 Euro zugeschickt und ein Knockout-Hebel-Zertifikat mit einem Hebel von 6,75 vorgeschlagen. Delivery Hero ISIN: DE000A2E4K43 hat sich am Donnerstag über den Widerstand bei 38,00 Euro begeben und zum Handelsende auf Xetra stand die Aktie bei 39,435 Euro. Mit dem von uns vorgeschlagenen Zertifikat konnte man in zwölf Handelstagen in der Spitze einen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...