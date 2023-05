An den beiden Messetagen unter dem Motto «Zeitenwende» zog es 2700 Fachbesucherinnen und -besucher in die Halle 550 nach Zürich Oerlikon.Zürich - Am Donnerstag ist die 24. Ausgabe der grössten Schweizer Finanzmesse erfolgreich zu Ende gegangen. An den beiden Messetagen unter dem Motto «Zeitenwende» zog es 2700 Fachbesucherinnen und -besucher in die Halle 550 nach Zürich Oerlikon. Mit dem Messerfolg, zu dem auch das vielfältige Angebot an rund 100 Roundtables, Expertenvorträgen, Fachpanels und Ausbildungssequenzen beigetragen hat...

