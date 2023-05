Am AI-Strategie-Forum treffen sich 200 ausgewählte Gäste im Hotel Seedamm Plaza in Pfäffikon SZ. Eingeladen sind Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger aus den grössten Schweizer Unternehmen und ausgewählte Schwyzer und Zürcher KMUs.Schwyz - Künstliche Intelligenz gewinnt mit dramatischer Geschwindigkeit an Bedeutung - branchenübergreifend und für alle Unternehmen. Im letzten Jahr ist AI mit ChatGTP definitiv im Mainstream angekommen, und fast täglich lesen wir von spektakulären Durchbrüchen und beeindruckenden Anwendungen. Der Kanton Schwyz setzt schon lange auf AI und präsentiert bereits zum dritten Mal die führende...

Den vollständigen Artikel lesen ...