Der SMI gewinnt gegen 9.20 Uhr 0,07 Prozent hinzu auf 11'464,53 Punkte.Zürich - Zum Wochenschluss geht es am Schweizer Aktienmarkt im frühen Handel mehrheitlich nach oben. Allerdings bremsen Kursverluste bei den Schwergewichten aus. Nach einer ohnehin bereits gut gefüllten Agenda mit den Zinsentscheiden vom Fed und der EZB stehen an diesem Nachmittag in den USA die monatlichen Arbeitslosenzahlen an. Die Daten könnten das Marktgeschehen nochmals massgeblich...

