Der Schweizer Konjunktur fehle es an Impulsen, schreibt das Institut am Freitag in einer Mitteilung.Zürich - Die Geschäftslage der Schweizer Unternehmen hat sich laut Umfragen der ETH-Konjunkturforschungsstelle KOF im April verschlechtert. Der Schweizer Konjunktur fehle es an Impulsen, schreibt das Institut am Freitag in einer Mitteilung. Der KOF-Geschäftslageindikator für die Schweizer Privatwirtschaft, der aus den Konjunkturumfragen bei rund 4500 Firmen berechnet wird, sei im April gesunken...

