- BARCLAYS CUTS CAPRICORN ENERGY PRICE TARGET TO 250 (285) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS FERREXPO PRICE TARGET TO 190 (215) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS GEM DIAMONDS PRICE TARGET TO 30 (45) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS PETRA DIAMONDS PRICE TARGET TO 70 (90) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES 3I GROUP PRICE TARGET TO 2390 (2275) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 3300 (3250) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES ENDEAVOUR MINING TARGET TO 3000 (2875) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES FRESNILLO PRICE TARGET TO 630 (620) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES HARGREAVES LANSDOWN TARGET TO 1190 (1170) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES RIO TINTO PRICE TARGET TO 6700 (5800) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES VIRGIN MONEY PRICE TARGET TO 220 (200) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG CUTS VODAFONE PRICE TARGET TO 95 (100) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES BAE SYSTEMS PRICE TARGET TO 1090 (1050) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES SHELL PRICE TARGET TO 2907 (2854) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES TRAINLINE PRICE TARGET TO 314 (287) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES INTERCONTINENTAL HOTELS TARGET TO 6050 (5900) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES SHELL PRICE TARGET TO 40 (39) EUR - 'BUY' - GOLDMAN RAISES WEIR GROUP PRICE TARGET TO 2350 (2250) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS MONDI PLC PRICE TARGET TO 1680 (1710) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN RAISES 888 HOLDINGS PRICE TARGET TO 180 (165) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES ENTAIN PRICE TARGET TO 2200 (2100) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RBC RAISES SPIRE HEALTHCARE TO 'OUTPERFORM' (SECTOR PERFORM) - PRICE TARGET 270 (230) P - STIFEL RAISES IMI PLC TO 'BUY' - PRICE TARGET 1900 PENCE



