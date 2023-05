Alleine seit Jahresbeginn sind 17'000 Ladesäulen hinzugekommen. Entlang von Schnellstrassen und Autobahnen gibt es 7000 Schnellladepunkte.Paris - Frankreich verfügt inzwischen über 100'000 öffentlich zugängliche Ladesäulen für Elektroautos. Frankreich liege damit in der EU an zweiter Stelle hinter den Niederlanden und vor Deutschland, teilte die Nationale Vereinigung zur Entwicklung der Elektromobilität (Avere) am Freitag in Paris mit. Alleine seit Jahresbeginn seien 17'000 Ladesäulen hinzugekommen. Entlang von Schnellstrassen und...

Den vollständigen Artikel lesen ...