Die Kapitalanlagen der Kassen warfen bis April positive Renditen ab und das hat auch eine Stärkung der Finanzlage zur Folge gehabt.Zürich - Die Schweizer Pensionskassen sind nach den Turbulenzen an den Finanzmärkten des letzten Jahres gut ins Jahr 2023 gestartet. Die Kapitalanlagen der Kassen warfen bis April positive Renditen ab und das hat auch eine Stärkung der Finanzlage zur Folge gehabt. In den ersten vier Monaten hätten die Pensionskassen auf ihren Kapitalanlagen in einem weiterhin von Schwankungen geprägten Marktumfeld...

