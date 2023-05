Der frühere Regierungspräsident im Bezirk Arnsberg Hans-Josef Vogel löst Reiner Priggen an der Spitze des Landesverbandes Erneuerbare Energien NRW ab. Die Mitgliederversammlung des Landesverbandes Erneuerbare Energien NRW (LEE NRW) im Wissenschaftspark in Gelsenkirchen hat Hans-Josef Vogel zum neuen ehrenamtlichen LEE NRW-Vorsitzenden gewählt. Der frühere Regierungspräsident im Bezirk Arnsberg löst Reiner Priggen ab, der auf eine Wiederwahl verzichtete.Der 70-jährige Priggen, der in den Jahren 2010 ...

