"Die Fed käme in den kommenden Monaten in ein erhebliches Dilemma, sollte der Arbeitsmarkt sich weiterhin als stabil erweisen."Unglaublich, welch ein guter Lauf der US-Arbeitsmarkt hat. Eigentlich war davon auszugehen, dass ein monatlicher Stellenaufbau von über 200'000 erst einmal der Vergangenheit angehörte. Es sind nämlich Schwächeanzeichen am US-Arbeitsmarkt erkennbar. So sind etwa die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe über die vergangenen Wochen hinweg angestiegen. Aber es scheint weiterhin gut zu...

Den vollständigen Artikel lesen ...