DJ PTA-News: MediNavi AG: Führendes Unternehmen im medizinischen Cannabis-Markt und dänische Tochter Nordic Swan Pharma Group expandieren - Fünf neue Märkt sollen erschlossen und zeitgleich neue Produkte auf den Markt gebracht werden

Frankfurt am Main, 05.05.2023 (pta/05.05.2023/15:50) - MediNavi AG freut sich mitteilen zu können, dass sein dänisches Unternehmen Nordic Swan Pharma Group, an dem MediNavi AG im Jahr 2022 die vollständige Eigentümerschaft erworben hat, mit fünf neuen Märkten expandiert und damit insgesamt in acht Ländern tätig sein wird. In diesem Geschäftsjahr sollen mehrere neue Produkte auf den Markt gebracht werden.

Die Expansion, die Deutschland, England, Frankreich, Spanien und Bulgarien umfasst, folgt auf erfolgreiche Operationen in Dänemark, Norwegen und Schweden. Mit diesem Schritt zielen wir darauf ab, unsere Position als führender Anbieter von CBD-infundierten Produkten und Nahrungsergänzungsmitteln auf dem europäischen Markt weiter zu stärken.

Nordic Swan Pharma Group und seine Eigenmarke Nature Swan setzen sich für das Wohlbefinden von Patienten ein und haben ihr Investitionsportfolio im europäischen medizinischen Cannabismarkt bereits seit längerem ausgebaut. Darüber hinaus forscht, entwickelt und produziert das Unternehmen aktiv eine Vielzahl von Produkten, die Cannabinoide in Kosmetika, Nahrungsergänzungsmitteln, Hautpflege und Nahrungsergänzungsmitteln enthalten.

Außerdem freuen wir uns, den bevorstehenden Start von drei neuen CBD-Produkten ankündigen zu können, darunter ein Nahrungsergänzungsmittel zur Harnsäurekontrolle - manchmal auch als Zipperlein bezeichnet - und eine neue Ergänzung unserer Kosmetiklinie, nämlich ein Hyaluronsäureserum. Das Serum ist eine intensive Behandlung, die eine hohe Konzentration von Hyaluronsäurekomplex enthält, welches die Hautverjüngung, die Reduzierung von Falten und den Schutz der Haut mit Provitamin B5 unterstützt.

»Wie im neuesten European CBD Health & Wellness Report aus dem Jahr 2023 detailliert beschrieben wird, blüht die CBD-Branche derzeit in Europa und bedient Millionen von Verbrauchern auf dem Kontinent mit einer Vielzahl von Produkten. Wir freuen uns, die Expansion in neue Märkte sowie den Start neuer Produkte ankündigen zu können«, sagt der neu ernannte CEO der Nordic Swan Pharma Group, Brian Palm Svaneeng Mertz, und fährt fort: »Wir sind zuversichtlich, dass unsere Produkte in diesen Regionen gut aufgenommen werden, und wir freuen uns darauf, starke Beziehungen zu unseren neuen Kunden und Großhändlern aufzubauen.«

CEO und Vorstandsvorsitzende von MediNavi, Dr. Anna Wohlthat, fügt dazu: »Wir sehen enormes Wachstumspotential in diesen neuen Märkten und sind begeistert, unseren Einfluss in Europa zu erweitern. Wir haben hohe Erwartungen an die Zukunft von Nordic Swan Pharma Group und dem Nature Swan Label und sind bestrebt, qualitativ hochwertige Produkte und exzellent Kundenservice anzubieten.«

MediNavi AG und Nordic Swan Pharma Group bleiben bei unserem Versprechen, unseren Kunden erstklassige CBD- und Gesundheitsergänzungsmittel anzubieten und unser Produktangebot zu erweitern, um die Anforderungen und Wünsche unserer Kundenbasis zu erfüllen, standhaft. Da wir in aufstrebenden Märkten tätig sind, sind wir auch bereit, in den nächsten zwei bis fünf Jahren von der Prohibition Partners prognostizierten vollständig legalen CBD-Lebensmitteln zu profitieren, die in jedem Land des Kontinents in allen großen Einzelhandelsgeschäften erhältlich sein werden. Diese Vorhersage wurde in der Ausgabe 2023 des European CBD Health & Wellness Report dargestellt.

Über Nordic Swan Pharma Group ApS

Nordic Swan Pharma Group ( https://natureswan.com/de/ ) ist ein pharmazeutisches Unternehmen, das sich auf medizinischen Cannabis und Cannabinoide spezialisiert hat. Nordic Swan Pharma Group investiert in die medizinische Cannabisbranche in Europa mit dem Ziel und der Vision, die Lebensqualität von Einzelpersonen zu verbessern. Wir sind spezialisiert auf die Entwicklung und Herstellung von Nahrungsergänzungsmitteln, Supplements und Hautpflegeprodukten, die Cannabinoide und andere natürliche, kraftvolle Inhaltsstoffe enthalten und über unseren Webshop ( https:// natureswan.com/de/ ) in Europa und Skandinavien verkauft werden.

Über MediNavi AG

Die in Frankfurt am Main ansässige MediNavi AG ( https://medinavi.de/ ) ist eine Holdinggesellschaft, die Nordic Swan Pharma Group ApS vollständig besitzt.

