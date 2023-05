Der Chef der Weltgesundheitsorganisation, Tedros Adhanom Ghebreyesus, verkündet die Aufhebung der höchsten Alarmstufe, die bei einer Bedrohung verhängt werden kann.Genf - Die Corona-Pandemie gilt nicht mehr als internationaler Gesundheitsnotstand. Der Chef der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, verkündete am Freitag in Genf die Aufhebung der höchsten Alarmstufe, die bei einer Bedrohung verhängt werden kann. «Die Pandemie folgt seit einem Jahr einem nachlassenden Trend», sagte Tedros und verwies auf die gestiegene Immunität durch...

Den vollständigen Artikel lesen ...