Leipzig - Die ehemalige Bundessprecherin von Bündnis 90/Die Grünen, Marianne Birthler, sieht die Grünen in Ostdeutschland auch 30 Jahre nach der Vereinigung mit den West-Grünen in einer schwierigen Situation. "Die Grünen in Ostdeutschland sind auf einem guten Wege, aber im Vergleich zum Westen deutlich schwächer", sagte sie dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Samstagausgaben) mit Blick auf die Jubiläumsfeier der Vereinigung am Samstagabend in Leipzig.



"Das wird vielleicht auch noch eine Weile so sein." In den 1990er-Jahren seien die "grünen Politikangebote etwas sehr Fremdes für Ostdeutschland" gewesen, fügte Birthler hinzu. Für viele Menschen habe gegolten: "Wir wollen erst das Wirtschaftswunder, dann wählen wir grün." Bis heute seien die Gesellschaften in Ost und West unterschiedlich.



Der Kampf der AfD gegen die Grünen spiele ebenfalls eine Rolle, so Birthler. Die Sprecherin der Landesgruppe Ost in der Grünen-Bundestagsfraktion, Paula Piechotta, sagte: "Wir sind in den 1990er-Jahren in ein Loch gefallen, weil wir im Westen einen der schwächsten Partner hatten und nicht auf Blockpartei-Strukturen zurückgreifen konnten." Ein weiteres Problem sei die Abwanderung vieler junger, gut ausgebildeter Frauen gewesen. "Sie fehlen uns im Osten bis heute."



Nun kämpfe sich die Partei "mühsam aus dem Loch wieder heraus", so Piechotta. Sie betonte, dass nicht allein die ländlichen Regionen, sondern auch die urbanen Zentren Ostdeutschland prägten. Dabei werde es "den Grünen im Osten umso besser gehen, desto besser es dem Osten insgesamt geht", sagte Piechotta.

