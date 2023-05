Mit einem Wochengewinn von 6,84 Prozent hat der Sportartikelhersteller aus Herzogenaurach den Spitzenplatz im DAX erobert. Die Adidas-Aktie ISIN: DE000A1EWWW0 befindet sich seit November 2022 in einem Aufwärtstrend und nach einer Seitwärtsbewegung hat Adidas mit einem Tagesgewinn von 8,90 Prozent am Freitag unter hohem Handelsvolumen den Widerstand geschafft. Damit hat die Aktie ein starkes Kaufsignal geliefert, in einem freundlichen Börsenumfeld ...

