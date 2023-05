München (ots) -Letzter Hauptrunden-Spieltag, der es in sich hat: Chemnitz löst das letzte Ticket für die Playoffs und besiegt Heidelberg mit 81:74. Heidelberg verpasst damit die Playoffs in diesem Jahr. Auf Chemnitz wartet allerdings eine schwere Aufgabe im Viertelfinale: es geht gegen Primus Telekom Baskets Bonn. "Gegen Bonn müssen wir mit voller Energie spielen, um mitzuhalten", sagt Jonas Richter. Der Tabellenführer gewinnt indes knapp mit 85:83 gegen Ulm, weil erneut MVP TJ Shorts mit 30 Punkten überragt. "Die Entwicklungen des Teams geht in die richtige Richtung", freut sich der Trainer des Jahres, Tuomas Ilsalo. Frankfurt ist erneut abgestiegen- trotz eines 88:82-Siegs in Göttingen. "Ich gehe von Pro A aus. Es wird sehr wahrscheinlich zwei sportliche Aufsteiger geben. Ich habe mich mit dem Thema Wild Card nicht beschäftigt. Wenn man sportlich absteigt, muss man sich wieder hocharbeiten", sagt Manager Marco Völler, der sich über "viele hergeschenkte Spiele" ärgert. Der ersatzgeschwächte FC Bayern beendet die Hauptrunde mit 2 Niederlagen, verliert mit 76:88 gegen Oldenburg und trifft im Viertelfinale auf Göttingen. " Unsere Einstellung aus den letzten Spielen dürfen wir nicht mit in die Playoffs nehmen. Wir müssen ein paar Gänge hochschalten", moniert Bayerns Paul Zipser. Der FCB reiste ohne Trainer Andrea Trinchieri nach Oldenburg. Die Playoffs starten ab 14. Mai mit der Partie des Meisters ALBA Berlin gegen Ulm. Oldenburg gegen Ludwigsburg lautet die 4. Viertelfinal-Paarung.Nachfolgend die wichtigsten Stimmen des letzten Spieltages - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Weiter geht's am Dienstag in der EuroLeague mit Spiel 5 im Playoff-Viertelfinale zwischen Olympiakos Piräus und Fenerbahce Istanbul - live ab 20.15 Uhr bei MagentaSport. Am Mittwoch geht's im EuroLeague-Viertelfinale in Spiel 5 um den Einzug ins Halbfinale - Monaco gegen Tel Aviv live ab 19.45 Uhr und Real Madrid gegen Partizan Belgrad live ab 20.45 Uhr bei MagentaSport.MLP Academics Heidelberg - NINERS Chemnitz 74:81Was ein enger und packender Fight um den letzten Playoff-Platz! Zur Pause führt Heidelberg knapp mit vier Punkten, nach dem 3. Viertel steht es 54:54. Am Ende sind es die Chemnitzer, die in die Playoffs einziehen und sich durchsetzen. Im Viertelfinale geht es dann gegen den Tabellenführer Bonn.Jonas Richter, 10 Punkte, Chemnitz: "Das ist einfach der Wahnsinn. Wenn das jemand vor 2 bis 3 Wochen gesagt hätte, dass wir noch die Playoffs festmachen können, hätten wir das sofort unterschrieben. Umso geiler, dass wir gewonnen haben. Wir sind mit viel Energie rausgekommen und haben gut als Team zusammengespielt und nie aufgegeben. Wir haben uns immer motiviert. Für so ein Spiel hast du immer genug Energie. Wir haben uns gut gefühlt... Gegen Bonn müssen wir mit voller Energie spielen, um mitzuhalten. Wir werden uns darauf vorbereiten."Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=VFZMR3NDYkM4cTRsUVFCQ0NId2lYc0w5b1Avb0x6a2ZucStIaEJMb213OD0=Shyron Ely, Heidelberg: "Sie haben in ihrer Defense gut geswitched. Das hat uns vor Probleme gestellt. Wir haben die Qualität unserer Würfe in der 2. Halbzeit nicht reinbekommen. Wir müssen schauen, was wir nächstes Jahr besser machen können. Es war eine große Chance und natürlich sind wir alle sehr enttäuscht. Wir waren in einer guten Position."Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=bjRKdG9uRUVjTk9FUUV6M21qMk5SVlp3eUhBek1UTWpUZS9IM2k4QW1hbz0=BG Göttingen - FRAPORT SKYLINERS 82:88Die Frankfurter verabschieden sich mit einem Sieg. Denn der MBC gewinnt sein Spiel ebenfalls und besiegelt so den Abstieg der Frankfurter endgültig. Göttingen zieht in die Playoffs ein und muss im Viertelfinale gegen den FC Bayern ran.Lukas Wank, 20 Punkte, Frankfurt: "Wir haben alles reingeworfen und alles gegeben. Es ist am Ende immer schlecht, wenn man es am Ende nicht in der eigenen Hand hat. Wenn der Sieg nicht reicht. Das ist halt sehr bitter und tut ein bisschen weh. Wir hatten viele Verletzte. Die Mannschaft hat nicht ganz zusammengefunden. Wir haben unsere Stärken nicht gut ausgespielt. Es war alles ein bisschen unordentlich."Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=THloektZVHBHRTU0dmxOTGxJVUZ0S3RXVzlucEhOaWFXemZGeVJBdXM0WT0=Till Pape, 17 Punkte, Göttingen: "Alle wissen, dass Spiele gegen den FC Bayern etwas Besonderes sind. Das ist ein EuroLeague-Team. Das ist ein Ansporn für alle. Wir haben in dieser Saison die ganze Zeit die Underdog-Rolle gehabt. Niemand hat damit gerechnet, dass wir die Saison auf Platz 6 beenden. Wir haben viel zu gewinnen und wenig zu verlieren."Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=YU1QbTdrWnY1eFNJUDdQNkszNForL2NqSHNVRUxXOTBIUExnMW40QUZmUT0=Marco Völler, Manager Sport Skyliners: "Die Verletzungen waren nicht der einzige Grund. Wir haben auch in den vergangenen Wochen gezeigt, dass wir trotzdem Spiele gewinnen können. Es ist schwierig, das jetzt zu beurteilen. Ich denke an viele Spiele, die wir einfach hergeschenkt haben. Gerade am Anfang der Saison. Da hätten wir schon größere Schritte machen können."Hat die WildCard mit 700.00 Euro Kosten ein zu großes Loch in den Etat gerissen? "Das würde ich nicht behaupten. Wir haben es geschafft, eine einigermaßen konkurrenzfähige Mannschaft aufzustellen. Wenn wir uns nicht so schlecht anstellen, weniger Verletzungen, dann haben wir eine gute Chance eine gute Mannschaft zu stellen. Gerade in diesem Jahr, wo es viele Überraschungen gab." Wie geht es bei Frankfurt weiter? "Ich gehe von Pro A aus. Es wird sehr wahrscheinlich zwei sportliche Aufsteiger geben. Ich habe mich mit dem Thema Wild Card nicht beschäftigt. Wenn man sportlich absteigt, muss man sich wieder hocharbeiten. Darauf sind wir vorbereitet."Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=VTZWcWhrd08rOHREVFFWTGhFTkI1TzRNemIrWlRpVjd2YksvWWM1RmcvND0=Telekom Baskets Bonn - ratiopharm Ulm 85:83Bonn gibt bis zum Schluss alles, dreht ein enges Spiel gegen Ulm und zieht mit gerade Mal 2 Niederlagen als Tabellenführer in die Playoffs ein. Im Viertelfinale wartet dann Chemnitz. Ulm verliert trotz guter Leistung nur knapp und kann sich ebenfalls auf die Playoffs freuen. Gegner ist der amtierende Meister aus Berlin.Brandon Paul, 23 Punkte Ulm: "Das war fast wie in den Playoffs und das haben wir auch gebraucht. Bonn ist ein starkes Team. Sie haben zu Hause eine perfekte Saison gespielt. Gratulation. Ich kann nicht mehr von meinen Kollegen verlangen. Ich bin sehr stolz... Das ist genau das Spiel, was wir brauchen, wenn wir gegen ALBA spielen. Sie sind genauso gut wie Bonn. Das wird ein harter Kampf."Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=NENqeTdRQnl4L0lOMjFpYkk3YjRoWkZtY3lKdy91ZnAwTlE1elBza01UTT0=TJ Shorts, MVP und 30 Punkte Bonn: "Es ist immer ein Segen, wenn ich Basketball spielen darf. Die Atmosphäre war verrückt. Die Fans haben uns zum Sieg zu tragen. Das Spiel hat keinen Einfluss auf die Tabelle, aber wir wollen nicht Negatives in unseren Kopf lassen. Wir wollen gute Gewohnheiten aufbauen. Wir haben jetzt auch eine wichtige Woche mit der Champions League. Ulm ist ein gutes Team und sie haben junge und erfahrene Spieler. Das war ein guter Test für uns und die kommenden Wochen."Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=OUsrSWJuemhEcHZob095ZVpUWWhYcC92c210RmFVMEFpZ20rR2VTTSt2az0=Tuomas Ilsalo, Trainer des Jahres, Trainer Bonn: "Es war nicht unser bestes Spiel in der Saison. Ulm hat 17 Würfe mehr aus dem Feld als wir. Das müssen wir schnell korrigieren. Unsere Mannschaft zeigt am Ende viel Charakter. TJ Shorts ist auch ein Entscheider. Die Gegner haben ein bisschen Angst, wenn er den Ball hat. In der Champions League gibt es keine 2. Chance. Da müssen wir das Spiel gewinnen. Das war jetzt ein gutes Training für uns. Wir wissen, dass wir eine gute Möglichkeit haben in beiden Wettbewerben haben. Die Entwicklungen des Teams geht in die richtige Richtung."Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=aThrMXNucDdERWJHUnVzcXpLMjIvN2VxdXNMNkhqQVFMcWtaZHI2R3VFUT0=EWE Baskets Oldenburg - FC Bayern München 88:76Ohne Andrea Trinchieri, der aus familiären Gründen fehlte, und den Verletzten Rubit, Hunter und Lucic unterliegen die Bayern am letzten Spieltag gegen Oldenburg. Ein Rückschlag für die Münchner vor den Playoffs. Im Viertelfinale wartet jetzt die BG Göttingen.Paul Zipser, Bayern: "Es geht ja seit mehreren Spielen nicht mehr um eine Platzierung. Es geht darum, Ready für die Playoffs zu sein. Das, was wir in den vergangenen 3-4 Spielen gezeigt haben - ja. Wir haben noch eine Woche, um uns vorzubereiten und Ready zu sein. Ich hate im 4. Viertel das Gefühl, wir haben keinen Bock in Oldenburg mit 20 Punkten unterzugehen. Dann war ein bisschen mehr Zug dabei. Sowas brauchen wir in den Playoffs. Unsere Einstellung aus den letzten Spielen dürfen wir nicht mit in die Playoffs nehmen. Wir müssen ein paar Gänge hochschalten."Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=d2tCUmdxT09NTXhSSlp5a1RVOEVzNHZvZDkxWG5lazdKb3R5eWhPRVRGVT0=Dewayne Russell, 37 Punkte, Oldenburg: "Es war den Trainern wichtig, dass wir das hier anständig zu Ende bringen. Es war uns wichtig, dass egal gegen welchen Gegner wir hier spielen, wir die Hauptrunde stark beenden und uns dann auf das nächste Kapitel konzentrieren."Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=eldSdXh6aW1sOEd1cXdkT1VMTm1wWmNYTVlRS1JiWFY3K3pxak1NRVYzYz0=Das Viertelfinale der BBL-Playoffs live ab dem 14.05 bei MagentaSport:Telekom Baskets Bonn - NINERS ChemnitzALBA Berlin - ratiopharm UlmFC Bayern München - BG GöttingenEWE Baskets Oldenburg - MHP RIESEN LudwigsburgEuroLeague - Playoff-Viertelfinale Spiel 5Dienstag, 09.05.2023Ab 20.15 Uhr: Olympiakos Piräus - Fenerbahce IstanbulMittwoch, 10.05.2023EuroLeague - Playoff-Viertelfinale Spiel 5Ab 19.45 Uhr: AS Monaco - Maccabi Playtika Tel AvivAb 20.45 Uhr: Real Madrid - Partizan Mozzart Bet BelgradPlanung Playoffs-Viertelfinale Spiel 1Sonntag, 14.05.2023Ab 14.45 Uhr: ALBA Berlin - ratiopharm UlmDienstag, 16.05.2023Ab 18.45 Uhr: EWE Baskets Oldenburg - MHP RIESEN LudwigsburgAb 20.15 Uhr: FC Bayern München - BG GöttingenMittwoch, 17.05.2023Ab 18.45 Uhr: Telekom Baskets Bonn - NINERS ChemnitzPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/5503185