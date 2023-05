Nach einer Rallye hatte Jungheinrich ISIN: DE0006219934 das Jahreshoch am 02. Februar bei 37,22 Euro markiert und sich danach in eine Korrektur verabschiedet. Vom Tief hat sich die Aktie wieder deutlich erholt und spannend waren die bereits vorab veröffentlichten Quartalszahlen, die am 08. Mai endgültig bekanntgegeben werden. Wenn der Vorstand am Montag noch ein besonderes Schmankerl präsentiert, wird der charttechnische Widerstand wohl genommen ...

