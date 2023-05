Zucchiolo® ist ein neues Gemüse, das in "La Huerta de Europa" in Almería, Spanien, entwickelt wurde. Es ist keine Zucchini-Sorte. Es ist ein neues Gemüse, oval geformt und mit einem ungefähren Gewicht von 250 Gramm geerntet, zeichnet sich Zucchiolo® unter anderem durch seine drei Farben aus. Zucchiolo®. Foto © Beyond Seeds Zucchiolo® - Das...

Den vollständigen Artikel lesen ...