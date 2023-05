Der österreichische Zwiebelmarkt startet recht entspannt in den Mai. Immer mehr Anbieter haben ihre Vermarktung schon abgeschlossen und das Angebot an freier Ware wird immer knapper. Für den Lebensmittelhandel sind von den Händlern entsprechende Mengen bis zum Anschluss an die neue Ernte reserviert. Bildquelle: Shutterstock.com Mit der Absatzsituation ist man generell zufrieden....

