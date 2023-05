Die Mango-Saison in Moro und in dem Nepeña-Tal, einer Region in dem Westen Perus, endete mit enttäuschenden Zahlen für die Erzeuger und für alle, die direkt oder indirekt für den Export auf diese Ertrag angewiesen sind. Niedrige Preise und widrige Wetterbedingungen arbeiteten gegen die Erzeuger, die trotz aller Widerstände ein Jahr lang hart arbeiteten, um ein...

Den vollständigen Artikel lesen ...