Der Technologiekonzern ABB ist Teil eines Projekts in Schweden zur Nutzung von Windstrom für die Produktion von erneuerbarem Wasserstoff.Zürich - Der Technologiekonzern ABB ist Teil eines Projekts in Schweden zur Nutzung von Windstrom für die Produktion von erneuerbarem Wasserstoff. Dabei ist ABB für die grosstechnische Integration einer Offshore-Windanlage mitverantwortlich. Im Rahmen des Projekts «SoutH2Port» soll eine Windanlage in das Energiesystem zur Produktion von erneuerbarem Wasserstoff integriert werden, wie ABB am Montag...

