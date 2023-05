Das Konzept der "Sector Rotation" ist eng mit dem der Markttiming verbunden. Das bedeutet, dass Investoren versuchen, den idealen Zeitpunkt zum Kauf und Verkauf von Aktien zu finden.Als Anleger ist es wichtig, stets über aktuelle Entwicklungen und Trends am Aktienmarkt informiert zu sein. Eine solche Entwicklung ist die sogenannte «Sector Rotation». Doch was verbirgt sich hinter diesem Begriff und warum stellt sie eine besondere Herausforderung für Investoren dar? In diesem Artikel wird Investmentexperte Silvano Grimaldi diese Fragen genauer beleuchten und dabei seine...

Den vollständigen Artikel lesen ...