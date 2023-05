Die PacWest, die Western Alliance und die First Horizon kannten vorher ausserhalb ihres lokalen Marktgebiets wohl nur die wenigsten. Nun stehen sie unrühmlich in den Schlagzeilen als potenziell nächstes Opfer der Zinserhöhungen der Fed.Mit der First Republic Bank hat eine weitere US-Regionalbank die Segel gestrichen. Sie wurde von den Behörden geschlossen und dann von JPMorgan Chase übernommen. Sofort machten die Namen von weiteren Banken in angeblicher Schieflage die Runde. Die PacWest, die Western Alliance und die First Horizon kannten vorher ausserhalb ihres lokalen Marktgebiets wohl nur die wenigsten.

