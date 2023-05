Das Schweizer Regtech-Unternehmen Indigita SA hat einen E-Learning-Kurs zum neuen Schweizer Bundesgesetz über den Datenschutz (revDSG) eingeführt, das am 1. September 2023 in Kraft tritt.Genf - Das Schweizer Regtech-Unternehmen Indigita SA hat einen E-Learning-Kurs zum neuen Schweizer Bundesgesetz über den Datenschutz (revDSG) eingeführt, das am 1. September 2023 in Kraft tritt. Die Online-Schulung soll Finanzfachleute über das neue Schweizer Rahmenwerk für den Datenschutz informieren und erklärt die wichtigsten Definitionen und Konzepte sowie die Position der FINMA zum Thema.

