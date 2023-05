Die US-Ratingagentur Fitch bewertet die Bonität der Schweiz weiter mit der Bestnote. Das Rating widerspiegle die stark Wert generierende Wirtschaft in der Schweiz.Frankfurt - Die US-Ratingagentur Fitch bewertet die Bonität der Schweiz weiter mit der Bestnote. Das Emittenten-Ausfall-Rating für die langfristigen Verbindlichkeiten in Fremdwährungen (LTFC) bleibt unverändert bei «AAA» mit dem Ausblick «stabil», wie die Agentur am Freitagabend mitteilte. Das Rating widerspiegle die stark Wert generierende Wirtschaft in der Schweiz.

