Der Anbieter von Direktkrediten ergänzt PGIMs bestehende 237 Milliarden US-Dollar grosse globale Plattform für alternative Anlagen und private Kredite.Newark N.J - PGIM, das globale Investmentmanagement-Unternehmen von Prudential Financial, Inc. (NYSE: PRU) mit einem Volumen von 1,2 Billionen US-Dollar, hat eine endgültige Vereinbarung über den Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an Deerpath Capital Management, LP und seinen verbundenen Unternehmen unterzeichnet. Deerpath Capital ist ein US-amerikanischer Verwalter von Privatkrediten und...

Den vollständigen Artikel lesen ...