Nach zwei schwächeren Wochen hat sich der EuroStoxx 50 am Montag leicht stabilisiert. Der Leitindex der Eurozone stieg am Vormittag um 0,2 Prozent auf 4347 Punkte.Paris / London - Nach zwei schwächeren Wochen hat sich der EuroStoxx 50 am Montag leicht stabilisiert. Der Leitindex der Eurozone stieg am Vormittag um 0,2 Prozent auf 4347 Punkte. Er nahm damit den Trend der Wall Street auf, die nach dem US-Arbeitsmarktbericht deutlich erholt ins Wochenende gegangen war. Der solide Bericht habe die Risikofreude wieder gestärkt, hiess es bei der Credit Suisse.

