Die LGT Bank Schweiz hat per 1. November 2023 Michel Yigit zum neuen Geschäftsleitungsmitglied und zum Leiter External Asset Managers (EAM) Schweiz ernannt.Zürich/Vaduz - Die LGT Bank Schweiz hat per 1. November 2023 Michel Yigit zum neuen Geschäftsleitungsmitglied und zum Leiter External Asset Managers (EAM) Schweiz ernannt, vorbehältlich der Zustimmung der Aufsichtsbehörde. Michel Yigit ist seit 2018 in diversen Führungsfunktionen im Intermediärbereich der Bank Julius Bär tätig, unter anderem als Market Head Intermediaries Deutschschweiz...

