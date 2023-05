Die ersten Photovoltaik-Anlage stammt aus dem Jahr 2016. Seither sind auf fast allen Neubauten von Howoge Photovoltaik-Anlagen auf die Dächer installiert worden. Nun soll für 71 Millionen Euro auch die Nachrüstung im gesamten Bestand erfolgen.Die Berliner Wohnungsbaugesellschaft Howoge will eine Photovoltaik-Offensive starten. Der gesamte Gebäudestand soll dafür in den kommenden zehn Jahren mit Photovoltaik-Anlagen ausgestattet werden, kündigte das kommunale Unternehmen an. Es sei die Installation von insgesamt 50 Megawatt Photovoltaik-Leistung auf den Dächern Berlins geplant. "Damit werden wir ...

