DJ PTA-News: Private Assets AG: Umsetzung der am 21. März angekündigten Kapitalerhöhung

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Hamburg (pta/08.05.2023/16:28) - Die Private Assets AG konkretisiert die am 21. März 2023 angekündigte Kapitalerhöhung unter Ausnutzung des satzungsmäßigen genehmigten Kapitals.

Das Grundkapital der Gesellschaft wird von derzeit EUR 1.729.056,00 gegen Bareinlage um bis zu EUR 115.270,00 durch Ausgabe von bis zu 115.270 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien im rechnerischen Nennbetrag von EUR 1,00 je Aktie erhöht. Die Neuen Aktien werden den Aktionären im Verhältnis 15:1 zu einem Bezugspreis in Höhe von EUR 12,50 je Aktie angeboten und sind mit einer Gewinnberechtigung ab dem 1. Januar 2022 ausgestattet.

Das gesetzliche Bezugsrecht wird den Aktionären in der Weise eingeräumt, dass zur Zeichnung der bis zu 115.270 Stückaktien zum geringsten Ausgabebetrag von EUR 1,00 die Bankhaus Gebr. Martin AG mit Sitz in Göppingen mit der Verpflichtung zugelassen wird, diese den Aktionären in einem Bezugsverhältnis von 15:1 zu einem Bezugspreis von EUR 12,50 je Aktie anzubieten; das Bezugsrecht für Spitzenbeträge ist hierbei ausgeschlossen. Bezüglich eines etwaigen Überbezugs wird auf das Wertpapier-Informationsblatt (WIB) und das Bezugsangebot verwiesen.

Der Angebotszeitraum zur Zeichnung der neuen Aktien im Rahmen der Barkapitalerhöhung beginnt am 10. Mai 2023 und endet am 25. Mai 2023. Die alten Aktien der Gesellschaft werden am Mittwoch, 10. Mai 2023 im Freiverkehr an der Berliner Wertpapierbörse "ex Bezugsrecht" notiert. Es findet kein Bezugsrechtshandel statt und die Bezugsstelle wird den Ausgleich von Bezugsrechten unter den Aktionären nicht vermitteln. Nicht ausgeübte Bezugsrechte verfallen und werden nach Ablauf der Bezugsfrist wertlos ausgebucht. Ein Ausgleich für nicht ausgeübte Bezugsrechte findet nicht statt.

Neben der Ausübung ihres Bezugsrechts gewährt die Gesellschaft allen bezugsberechtigten Aktionären eine Möglichkeit zum Überbezug, d. h. zum Bezug von mehr Neuen Aktien zum Bezugspreis als die Anzahl, die einem Aktionär aufgrund der Bezugsrechte zustehen würde.

Die Zeichnung wird unverbindlich, wenn die Durchführung der Erhöhung des Grundkapitals nicht bis zum 31. Juli 2023 in das Handelsregister der Gesellschaft eingetragen worden ist.

Das Bezugsangebot wird am 9. Mai 2023 im Bundesanzeiger veröffentlicht. Das Bezugsangebot und das Wertpapier-Informationsblatt (WIB) gem. §4 WpPG sind in Kürze auf der Internetseite der Gesellschaft ( http:// www.private-assets.de ) abrufbar.

Private Assets AG

Der Vorstand

(Ende)

Aussender: Private Assets AG Adresse: Brook 1, 20457 Hamburg Land: Deutschland Ansprechpartner: Sven Dübbers Tel.: +49 40 37411022 E-Mail: info@private-assets.de Website: www.private-assets.de

ISIN(s): DE000A3H2234 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in Berlin

