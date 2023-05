München (ots) -Schmeichelhaftes 1:0 in Verl, aber "wurscht": Osnabrück marschiert im Gleichschritt mit Dresden und Wehen-Wiesbaden: alle 3 Klubs mit 63 Punkten, das Torkonto wird 3 Spieltage vor Abschluss immer wichtiger. "Wieder zu null", freute sich Osnabrücks Trainer Tobias Schweinsteiger, der dritte 1:0-Sieg beim 4. Erfolg hintereinander. "Jetzt sind wir oben dabei, da wäre es ja auch Käse, wenn wir sagen, wir wollen nicht einen der beiden Plätze erreichen", so Schweinsteigers Aufstiegsdevise mit Mauer-Taktik: "Wir sind auf der Party dabei, es ist kuschlig eng da oben. Da fühlen wir uns ganz wohl, das wollen wir mitnehmen." Am Sonntag kommt der abstiegsbedrohten SV Meppen (ab 13.45 Uhr live): "Das wird genauso schwer!"Nachfolgend die wichtigsten Stimmen des Montagspiels plus Überblick aus der FFBL - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Noch 3 Spieltag stehen in der 3. Liga und FFBL aus - am Freitag muss der FC Bayern seinen Vorsprung gegen die TSG Hoffenheim verteidigen, die Verfolgerinnen des VfL Wolfsburg treffen am Sonntag auf den Dritten Eintracht Frankfurt. Ab 12.45 Uhr begleitet "Die Reaction-Show" mit den Gurk-Brüdern die Live-Spiele zusätzlich als Digital-Angebot u.a. auf Tiktok. In der 3. Liga eröffnet der FC Ingolstadt gegen MSV Duisburg den 36. Spieltag - live ab 18.30 Uhr bei MagentaSport. Außerdem top am Samstag ab 15.50 Uhr: Das Frauen-Finale um den französischen Pokal zwischen Paris Saint-Germain gegen Olympique Lvon.SC Verl - VfL Osnabrück 0:1Verl dominiert wenigstens eine ganze Halbzeit, aber Osnabrück hat ja Keeper Kühn, der allerdings nicht mal so sehr gefordert wurde. Vierter Sieg in Folge, 63 Punkte, 64:46 Tore - aktuell ist der VfL wegen des schlechteren Torverhältnisses "nur" Fünfter. Am Sonntag kommt der SV Meppen (ab 13.45 Uhr live)."Die 2. Halbzeit haben wir eigentlich nur tief verteidigt, das haben wir gelernt über den Winter", sagt Osnabrücks Trainer Tobias Schweinsteiger über eine reine Abwehrschlacht des VfL: "Wir spielen nicht gern gegen Verl. Wir sind jedes Mal froh, wenn wir Punkte mitnehmen."Schweinsteiger zur neuen VfL-Defensivstrategie: "Jetzt kommt es einfach auf die Ergebnisse an. Wir haben in den letzten 4 Spiele 3 mal geschafft, 1:0 zu gewinnen. Das ist jetzt einfach extrem wichtig. Das kann vielleicht ein kleiner Schritt sein, Richtung dem, was wir uns erhoffen. Jetzt sind wir oben dabei, da wäre es ja auch Käse, wenn wir sagen, wir wollen nicht einen der beiden Plätze erreichen. Wir sind auf der Partie dabei, es ist kuschlig eng da oben. Da fühlen wir uns ganz wohl, das wollen wir mitnehmen.""Ich kann meiner Mannschaft null Prozent Vorwurf machen", sagt Verls Trainer Mitch Kniat - alles passte, nur im Strafraum war's halt flau: "Ich glaube, wir hätten noch 2 oder 3 Stunden spielen können - das Tor war wie vernagelt. Das ist extrem bitter, ja - wirft uns aber auch nicht um." Kann man unterstreichen - der kleine SC Verl hat als Zehnter erneut schwierige Zeiten gut überwunden, besticht durch eine gute Spielanlage und hohem Einsatz.Der Link zum Doppel-Interview mit Schweinsteiger und Kniat: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=Tzh2cFNZVlhOSkU5UURtNGpGeEgxZWt6L3ZENmZrOWxtSk1FanhkY3ErRT0=FFBL-Endspurt: FCB gegen Hoffenheim, Verfolgerinnen Wolfsburg gegen Eintracht FrankfurtWolfsburg hält den Titelkampf spannend, besiegt den 1. FC Köln mit 7:1. "Klar, wir sind abhängig, aber wir wollen, wenn die Bayern etwas liegen lassen, da sein. Das ist unsere Aufgabe und da wollen wir alles investieren", meint Tommy Stroot zum Thema Meisterschaftskampf im Fern-Duell mit den Münchenerinnen, die ein Punkt vorn liegen. Der Zweite VfL trifft am Sonntag ab 12.345 Uhr auf den Dritten Eintracht Frankfurt. Die Kölnerinnen sind nach der Schlappe nur noch ein Punkt vom Abstiegsplatz entfernt. Im direkten Abstiegsduell setzt sich Duisburg mit 2:0 gegen Meppen durch. Die Emsländerinnen drohen wie die Männer abzusteigen. "Man hat über 90 Minuten gesehen, dass wir wollten. Der Kopf hat aber irgendwie Nein gesagt und blockiert. Wir scheitern daran schon die ganze Rückrunde", sagt Lisa Marie Weiss vom SV Meppen. Alle FFBL-Spiele werden live bei MagentaSport gezeigt. Zusätzlich begleitet "Die Reaction Show" mit den Gurk Brüdern Marcel und Pascal plus weiteren Gästen als digitales Zusatzangebot die Live-Übertragungen. Zu sehen ab 12.45 Uhr bei Tiktok und Youtube.VfL Wolfsburg - 1. FC Köln 7:1Die Wolfsburgerinnen deklassieren den 1. FC Köln und bleiben weiterhin dran am FC Bayern München. Das Titelrennen bleibt somit in der FFBL spannend.Tommy Stroot, Trainer Wolfsburg: "Mit der Vorgeschichte, dass wir aus der Champions League kommen, ist das ein Ergebnis, dass ich wirklich sagen muss, dass wir das auf ein 7:1 hochschrauben. Das hatte ich so nicht erwartet, da der Switch von der Champions League in den Liga-Alltag nicht immer einfach ist. Das in der Konsequenz so auszuspielen - Respekt." Über den engen Meisterkampf: "Wir machen, was wir können. Wir haben in der Tordifferenz nochmal ein Step gemacht. Klar, wir sind abhängig, aber wir wollen, wenn die Bayern etwas liegen lassen, da sein. Das ist unsere Aufgabe und da wollen wir alles investieren."Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=UUdNTFBpS25seEFWOHp2a2FJV3pqbkE5cTFQOXplRGZra1JBeHoxS3MzWT0=SV Meppen - MSV Duisburg 0:2Wichtiger Auswärtssieg im Abstiegskampf für Duisburg. Die Aufsteigerinnen aus Meppen holen aus den vergangenen zehn Spielen lediglich 2 Punkte. Es bleibt aber weiterhin spannend im Tabellenkeller. Meppen ist Vorletzter mit 14 Punkten, davor Köln mit 15, Duisburg mit 16 und Bremen mit 18 Punkten. Potsdam ist mit 8 Punkten auf dem Konto abgestiegen.Lisa-Marie Weiss, Meppen: "Der Kopf hat irgendwie Nein gesagt und blockiert. Wir scheitern daran schon die ganze Rückrunde. Dadurch fehlen uns die Punkte."Vor dem "Endspiel" gegen Köln: "Wir müssen positiv nach vorne schauen und alles in die Waagschale werfen. Wir geben erst auf, wenn alles vorbei ist und wir tatsächlich abgestiegen sind. Wir müssen im Training auf unsere Stärken schauen und alles geben. Gegen Frankfurt und Wolfsburg brauchen wir eine Menge Glück. Gegen Köln brauchen wir 3 Punkte."Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=bmtmRGdDbzk3bG80TURRNFFEamhtUHJEN1FDSzB5UnFXaEdBWE5CUmM4bz0=Dörthe Hoppius, Torschützin Duisburg: "Wir wollten das hier zu 1000 Prozent. Wir haben uns in jeden Zweikampf reingeworfen. Wir haben jedes Tackling gewonnen und dann fallen auch die Tore. Wir wissen, dass wir noch nicht die Klasse gehalten haben."Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=ZHlud01UbUVUZ3dFVjJGMklBUFBzNXVwWDZVdU1aekZjREN6d0pCb2Z2cz0=Fußball live bei MagentaSportFreitag, 12.05.20233.Liga - 36. SpieltagAb 18.30 Uhr: FC Ingolstadt - MSV DuisburgFFBL - 20. SpieltagAb 19.00 Uhr: FC Bayern München - TSG HoffenheimSamstag, 13.05.2023FFBL Ab 12.45 Uhr: 1. FFC Turbine Potsdam - Bayer 04 Leverkusen3. Liga ab 13.45 Uhr live im Einzelspiel oder in der Konferenz: SC Freiburg II - SV Elversberg, FSV Zwickau - Dynamo Dresden, 1. FC Saarbrücken - Hallescher FC; Waldhof Mannheim - VfB Oldenburg, SpVgg. FFBL ab 12.45 Uhr: Eintracht Frankfurt - VfL Wolfsburg, MSV Duisburg - SC FreiburgAb 12.45 Uhr live: Die Reaction Show mit den Gurk-BrüdernFFBL ab 15.45 Uhr: SV Werder Bremen - SGS Essen, 1. FC Köln - SV Meppen3. Liga - 36. Spieltag:ab 12.45 Uhr: RW Essen - TSV 1860 Münchenab 13.45 Uhr: VfL Osnabrück - SV MeppenMontag,15.05.2023ab 18.45 Uhr Erzgebirge Aue - BVBII