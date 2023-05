Schaeffler-Aktien ISIN: DE000SHA0159 haben in den letzten Wochen eine Achterbahnfahrt hingelegt. Rauf bis auf 7,38 Euro, runter bis auf 6,05 Euro, danach wieder rauf auf 7,36 Euro und wieder runter bis auf 6,235 Euro am letzten Freitag. Von diesem Tief gab es eine starke Gegenreaktion und die Entscheidung wie es weitergeht, wird wohl nach Bekanntgabe der Quartalszahlen für das 01. Quartal am 09. Mai fallen. Das bedeutet, dass man Schaeffler am Dienstag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...