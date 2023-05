Was die mit Hightech gesteuerte, nachhaltige Produktion in einer der größten Gewächshausanlagen Europas leisten kann, davon hat sich Dr. Gunnar Schellenberger, Präsident des Landtags Sachsen-Anhalt, jetzt mit eigenen Augen überzeugt. Beim Rundgang durch das Bördegarten-Gewächshaus in Osterweddingen bei Magdeburg (von li.nach re.): Michael Tepfer (Leiter...

Den vollständigen Artikel lesen ...