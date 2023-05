Carrefour gibt die Unterzeichnung einer Vereinbarung mit der Louis Delhaize Group über den Erwerb ihrer Aktivitäten in Rumänien bekannt, darunter 10 Cora-Hypermärkte und 8 Cora-Urban-Geschäfte, und fast 2.400 Mitarbeiter. Diese Transaktion wird die Präsenz von Carrefour in Rumänien festigen. Foto © Carrefour Die Cora-Hypermärkte befinden sich an...

Den vollständigen Artikel lesen ...